У Львівському цирку лев напав на дресирувальника
00:01, 03 жовтня 2010Суспільство
3825 0
У суботу під час вистави у Львівському цирку лев напав на дресирувальника.
Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій міськради, звір дуже пошкодив ногу дресирувальнику. Людей було терміново евакуйовано з зали, а саму виставу припинено.
У коментарі керівник прес-служби міськради Андрій МОСКАЛЕНКО зазначив, що загрози для глядачів не було, оскільки їх дуже швидко вивели з цирку, уникнувши паніки.
Дресирувальника госпіталізовано до міської лікарні номер 8.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter