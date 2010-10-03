У суботу під час вистави у Львівському цирку лев напав на дресирувальника.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій міськради, звір дуже пошкодив ногу дресирувальнику. Людей було терміново евакуйовано з зали, а саму виставу припинено.

У коментарі керівник прес-служби міськради Андрій МОСКАЛЕНКО зазначив, що загрози для глядачів не було, оскільки їх дуже швидко вивели з цирку, уникнувши паніки.

Дресирувальника госпіталізовано до міської лікарні номер 8.