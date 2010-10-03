Пінчук: ми прагнемо організувати глобальний мозковий штурм

Бізнесмен, засновник і член правління Ялтинської Європейської Стратегії (YES) Віктор ПІНЧУК вважає, що форум YES, збираючи відомих українських і зарубіжних політиків та бізнесменів, дозволяє світу краще зрозуміти Україну, а українській еліті дає можливість обговорити глобальні проблеми та подивитися на ситуацію в державі з боку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Ялті.

«Українська еліта має можливість краще вивчити, чим живе світ, а світ - значно краще зрозуміти Україну», - зауважив В.ПІНЧУК.

За його словами, якщо на перших зустрічах обговорювалися «технічні питання» вступу до Євросоюзу, то останніми роками на форумі порушуються глобальні проблеми, наприклад, зміна клімату.

«Ми прагнемо організувати глобальний мозковий штурм. Нам важливо налаштуватися на сучасну хвилю, щоб ми розуміли, в якому контексті ми перебуваємо... Коли ми беремо участь в глобальній дискусії, це допомагає на себе подивитися з боку, зрозуміти, що ми насправді можемо робити, і що робимо. Включення українських еліт до світової дискусії допомагає правильно робити свої справи вдома. Важливо також представляти Україну світу», - сказав засновник YES.

Як повідомляв УНІАН. 7-й форум проходив 1-2 жовтня в Ялті. У його роботі, зокрема, взяли участь президенти Польщі та України Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ і Віктор ЯНУКОВИЧ, голова українського парламенту Володимир ЛИТВИН, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ, директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН, віце-прем`єр-міністр Росії Олексій КУДРІН, еврокомісар з питань розширення і політики добросусідства Штефан ФЮЛЕ, 42-й президент США Білл КЛІНТОН.