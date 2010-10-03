Під Києвом досі шукають п’ятирічну дитину, яка заблукала у лісі

Поблизу Києва розшукують п’ятирічну дитину, яка заблукала у лісі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 16.30 2 жовтня у Голосіївському районі міста (30 км Старообухівської траси, в районі санаторію „Жовтень”) під час відпочинку сім’ї в лісовому масиві заблукала дитина 2005 р.н.

Станом на сьогоднішній ранок дитину не знайдено, пошуки тривають.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено підрозділи МНС, МВС, кінологічні служби, працівники лісопаркового господарства „Конча-Заспа” та місцеве населення - всього 780 осіб та 38 од. техніки.

Координацію пошуково-рятувальних робіт здійснює Головне управління МНС в м. Києві.