МВС звільнить міліціонера, винного в аварії за участю п'яти машин

Міністерство внутрішніх справ звільнить офіцера міліції - винуватця аварії за участю п`яти автомобілів у Сімферополі наприкінці вересня.

«Винуватець ДТП є співробітником міліції. На підставі проведеного службового розслідування ухвалено рішення про його звільнення з органів внутрішніх справ як офіцера міліції, що дискредитував звання», - йдеться у переданому УНІАН повідомленні Кримського управління МВС.

Водій автомобіля «Фіат», який на момент аварії був нетверезим, увечері 30 вересня зробив наїзд на «Опель», що стоїть попереду в попутному напрямі. Після чого «Опель» відкинуло на «Деу», «Деу» - на ВАЗ, ВАЗ на «Фольксваген». Травми отримали дві особи - водії «Опеля» і «Фіату».

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого статтею «порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту, яке заподіяло потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості» Кримінального кодексу України.

Міліція передала матеріали справи до Кримської прокуратури.