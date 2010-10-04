Кабмін виділив гроші на звільнених суддів КС

Кабінет міністрів України затвердив Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для здійснення окремих заходів, пов’язаних із забезпеченням діяльності Конституційного Суду України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну, зазначивши, що відповідне рішення було прийнято на засіданні 29 вересня.

Як йдеться у повідомленні, рішення уряду забезпечить спрямування бюджетних коштів на виплату вихідної допомоги суддям, які вийшли у відставку в поточному році, а також на виплату щомісячного довічного грошового утримання суддям, які вийшли у відставку в поточному році.

Згідно з цією постановою уряду, текст якої розміщено на сайті Верховної Ради, Конституційному Суду виділено зі Стабілізаційного фонду кошти в сумі 2,7 млн. грн.