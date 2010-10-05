Форум з транскордонної співпраці відбудеться 7-8 жовтня

У Трускавці 7-8 жовтня відбудеться Х Міжнародний економічний форум «Транскордонне співробітництво. Погляд у майбутнє».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Мирон ЯНКІВ.

За його словами, на форумі буде представлена низку проектів, важливих для розвитку Львівської області і країни загалом, зокрема «Олімпійська надія – 2022».

«Форум став платформою, де вирішуються важливі питання економічного розвитку області, країни. Трускавець повинен стати базовим місцем проведення Міжнародного економічного форуму, як Давос, Криниця. Міжнародний економічний форум вже другий рік поспіль проводиться у Трускавці. Це збігається зі стратегією розвитку Львівської області у частині розвитку рекреаційних територій», – зазначив М.ЯНКІВ.

Під час форуму відбудеться презентація проекту розвитку Добротвірської ТЕС-2 (добудови енергоблоку), будівництва Західноукраїнського логістичного центру у Яворові, проекту виготовлення автомобілів багатофункціонального призначення для комунальних служб концерну «Електрон», розвитку курортного комплексу «Каштан-4» від ЗАТ «Трускавецькурорт».

За його словами першого заступника голови Львівської ОДА, презентацію інвестиційного проекту «Олімпійська надія» проведе віце-прем’єр-міністр України з питань Євро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ. Концепція проекту передбачає перетворення Львова, Львівщини на столицю льодових, лижних видів спорту. У межах проекту планується створити трампліни, реконструювати та добудувати слалом, трасу для фристайлингу, а також створити умови для проведення змагань з біатлону, лижних гонок.

“Якщо говорити про проект розбудови Добротвірської ТЕС, то його реалізація дозволить відновити експорт електроенергії до Польщі, а це, своєю чергою, поштовх для розвитку районів вугільного басейну. На форум приїдуть бізнесмени, зацікавлені у створені міжнародного холдингу ТЕС-2», – сказав М.ЯНКІВ.

Також він повідомив, що під час форуму відбудеться низка дискусійних панелей та секцій: «Транскордонне співробітництво: майбутнє співпраці в Східній Європі та країнах СНД», «Сучасні підходи у фінансуванні бізнесу. Можливості для України», «Інновації як основа конкурентоздатності регіону», «Інфраструктурні проекти в сучасних умовах: перешкоди і можливості».

Крім того, у межах заходу заплановано проведення Контактної біржі та Форуму регіонів, який передбачає обговорення теми «Територіальний вимір регіонального розвитку Карпат: Карпатський горизонт 2013» та презентацію концепцій «Карпатський горизонт 2013», «Туризм та індустрія гостинності. Євро-2012».

Планується, що під час форуму буде підписано дві угоди про співпрацю з землею Тюрингія (Німеччина) щодо навчання медичного персоналу та відкриття авіарейсу Львів–Краків–Ерфурт. Також відбудеться погашення марки, випущеної до десятої річниці форуму.

У форумі візьмуть участь понад 350 учасників, 80 модераторів та експертів, 200 представників бізнесу з України, Польщі, Білорусі, Росії, Німеччини, Словаччини, Угорщини, США, урядові делегації, представники посольств, консульств, торгівельних місій.