Міліція знайшла склад підробного євроцементу

У Запорізькій області виявлено підприємство, яке незаконно виробляло цемент відомих торгових марок.

Як повідомили УНІАН у штабі Управління податкової міліції ДПАУ в Запорізькій області, підприємство, що займалося фальсифікацією цементу відомих торгових марок, податківці виявили на території складських приміщень у Пологівському районі області.

Там, зокрема, підроблений цемент під маркою "Євроцемент" отримували, розфасовуючи цемент невстановленого походження у стандартні 50-кілограмові мішки із даними згаданого відомого бренду.

"Цемент для розфасовки з незаконним використанням товарного знаку надходив залізницею: безпосередньо до складських приміщень підходять залізничні колії, по яких його і підвозили вагоном", - повідомили у штабі, зазначивши, що було налагоджене досить масштабне виробництво, яке спеціалізувалося на "випуску" цементу одразу декількох реальних виробників цього товару.

"Тільки під час огляду було описано обладнання для розфасовки цементу, транспортерна лінія, а також 2 тис. 800 мішків цементу по 50 кг кожен і тара: мішки для розфасовки цементу в кількості 14 тис. шт - майно на загальну суму 149 тис. гривень", - констатували у штабі УПМ ДПАУ в Запорізькій області.

Зараз вирішується питання про порушення стосовно організатора незаконного виробництва кримінальної справи за ст. 229 Кримінального кодексу України - "Незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, що кваліфікує походження товару". За цей злочин КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.