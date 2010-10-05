Юристи: так податкові кодекси не пишуть

Експерти критикують як норми запропонованого проекту Податкового кодексу, так і «ударні темпи» його затвердження.

Як заявив на прес-конференції в УНІАН керуючий партнер лобі-компанії SGR Consulting Андрій СУПРУН, «загальна тенденція, яку ми можемо спостерігати, вкрай негативна». За його словами, реформування податкової системи залишається на рівні декларацій.

«Крім того, спостерігаючи процес розробки кодексу, можна сказати, що над нами проводять експеримент. Так податкові кодекси не пишуть. Існуючі проблемні питання залишаються відкритими, у людей немає часу ознайомитися з проектом, вони побоюються невідомого», – сказав А.СУПРУН.

При цьому він наголосив, що принципові зауваження і пропозиції, які неодноразово висловлювалися багатьма колегами-експертами, жодним чином не були враховані під час розробки проекту Податкового кодексу.

Старший партнер юридичної фірми «КМ Partners» Олександр МІНІН вважає, що найбільшим негативом є те, що Податковий кодекс – це наш втрачений шанс на повноцінну податкову реформу. «Зараз ми бачимо не прогресивний шлях у майбутнє, а повернення до старого законодавства, нашвидку зведеного в один документ, який містить безліч абсурдних непорозумінь і «дірок», що дозволяють легко ухилятися від сплати податків. Єдиний позитивний момент, який ми бачимо, – це те, що хоча б не була прийнята перша редакція кодексу», – сказав експерт.

У свою чергу, президент Асоціації податкових консультантів України Андрій ТВЕРДОМЕД заявив, що документ, всупереч деклараціям, не передбачає якихось прогресивних рухів у бік уніфікації податкового і бухгалтерського обліків.

Партнер з питань оподаткування юрфірми «Орлов, Михайленко і партнери» Дмитро МИХАЙЛЕНКО відзначив, що документ не вносить ясності у питання єдиного податку. Він також підтримав своїх колег у тому, що такий документ, як Податковий кодекс, «потрібно вводити поступово, не кардинально і не за один місяць».

«Кодекс нічого не змінює принципово, не вводить тієї простої системи оподаткування, яку ми можемо бачити на прикладах розвинених країн», – сказав партнер юридичної фірми «КМ. Partners» Олександр ШЕМ’ЯТКІН.