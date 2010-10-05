Пожежні врятували грамоту за підписом Шептицького

У Тернопільській області горіла 164-річна церква.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, про пожежу в прибудові церкви Св. Миколая в селі Богданівка Підволочиського району жителів села повідомив хлопець, який йшов повз храм і побачив вогонь. Після цього мешканці села відразу викликали рятувальників.

Загалом пожежу гасили три відділення рятувальної служби. Оскільки на місці не було вододжерела, бійцям МНС доводилося по черзі вирушати на дозаправку за декілька кілометрів. Попри це, пожежникам вдалось врятувати від вогню будівлю церкви, майно, серед якого грамота за підписом митрополита Шептицького, датована 1904 роком, загалом матеріальних цінностей орієнтовно на суму 300 тис. грн.

Разом з тим вогонь встиг знищити церковні речі, які знаходились в кіоті, пошкодив 50 м кв. перекриття та покриття церковної прибудови.

Причина пожежі та збитки наразі встановлюють.