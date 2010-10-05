Правоохоронці затримали мера Лівадії
12:30, 05 жовтня 2010Суспільство
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Роздавав землі в заповіднику?
|Анатолій МАМИКІН
Як повідомила УНІАН представник Кримської прокуратури, глава селищної ради, затриманий 3 жовтня, підозрюється у виділенні громадянам семи ділянок землі у заповіднику. Площа переданої землі не називається.
Урядовцю інкримінують скоєння злочину, передбаченого статтею «зловживання службовим становищем» Кримінального кодексу України.
Прокуратура проводить розслідування.
Довідка УНІАН. Площа Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника - 14,5 тис. га.
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