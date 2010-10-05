На Оболоні в Києві спалили «Субару-Форестер»

Вчора, 4 жовтня, близько 15.00, на Оболоні загорівся припаркований біля 16-поверхового будинку автомобіль „Субару-Форестер”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, за вказаною адресою: вулиця Героїв Сталінграду, 20, не забарившись, виїхали пожежно-рятувальні розрахунки. На момент прибуття автівка була повністю охоплена вогнем, заливати її довелось не лише водою, а й піною. Не дивлячись на те, що пожежні спрацювали оперативно, власник автомобіля зазнав значних збитків - 200 тис. грн.

Коли працівники МНС поцікавились про причини пожежі, з’ясувалось, що автівку підпалили. Власник “Субару” - директор одного з офісів, розташованих в будинку, біля якого стояв автомобіль, не здогадується про те, хто міг таке заподіяти. На даний час ведеться слідство.