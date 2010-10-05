Уночі в Києві - мінусова температура

6 жовтня по Україні потепління не очікується.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра буде малохмарно, без опадів; температура вночі - 1-4° тепла, заморозки на поверхні грунту - -5°-0, місцями в повітрі - -3°- 0; вдень - 7-12° тепла, на Закарпатті - 13-18°; в Карпатах вночі - 0-5° морозу, вдень - 2-7° тепла. У Приазов`ї та Криму мінлива хмарність, невеликий дощ; температура вночі - 5-10° тепла, вдень - 10-15°. Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах та південній частині окремі пориви - 15-20 м/с.

По Київській області малохмарно. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки -4°- 0, температура вдень - 7-12° тепла.

По Києву малохмарно. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Вночі заморозки - -2°- 0, температура вдень - 9-11° тепла.