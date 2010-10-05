В Індії літатимуть модернізовані Ан-32

Два літаки Ан-32, модернізовані в Україні в рамках контракту з Індією, готові до випробувань, після яких будуть передані замовнику.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної компанії «Укрспецекпорт».

За інформацією прес-служби, ДП «Антонов» спільно з ДП Завод №410 цивільної авіації в рамках контракту з Індією модернізувало два літаки Ан-32, які після випробувань та сертифікації будуть передані замовнику.

У зв’язку з цим «Укрспецекпорт» нагадує, що за дорученням Кабінету міністрів України та РНБОУ дочірнє підприємство ДК «Укрспецекспорт» - Державне госпрозрахункове зовнішньоторговельне підприємство «Спецтехноекспорт», починаючи з 2004 року, проводило маркетингову роботу з метою просування проекту модернізації військово-транспортних літаків Ан-32 ВПС Республіки Індія. Результатом цієї наполегливої роботи стало підписання у 2009 році контракту, який передбачає виконання протягом п‘яти років силами ДП «Антонов» та ДП Завод №410 цивільної авіації робіт щодо капітального ремонту, продовження ресурсу та переобладнання 105 літаків Ан-32 індійських ВПС.

ДК «Укрспецекспорт» зазначає, що ДЗГП «Спецтехноекспорт» як уповноважений спецекспортер супроводжує реалізацію цього проекту та забезпечує дотримання контрактних зобов’язань, взятих на себе вітчизняними підприємствами. Зокрема, протягом січня-вересня цього року ДЗГП «Спецтехноекспорт» забезпечило доставку в Україну 10 літаків для виконання ремонтних робіт та переобладнання. Станом на 1 жовтня поточного року завершено ремонтні роботи та переобладнання першого літака, який передано для проведення випробувальних польотів. Другий літак після ремонту і модернізації також готовий для виконання програми випробувань.

ДК «Укрспецекспорт» переконано, що діяльність ДЗГП «Спецтехноекспорт» щодо забезпечення виконання зазначеного контракту надає можливість суттєво розширити військово-технічне співробітництво між Україною та Республікою Індія та створює умови для підвищення експортних можливостей вітчизняних авіабудівних підприємств.

Як повідомляв УНІАН, підписання контракту на модернізацію 105 літаків Ан-32 ВПС Індії відбулося 15 червня 2009 року. Відповідно до домовленості, перші 40 літаків будуть модернізовані в Україні, а решта 65 – на авіазаводі індійських ВПС BRD-1 в Канпурі (Північна Індія). Загальний термін реалізації контракту становитиме 5 років.

4 березня 2010 року в аеропорт «Київ» прибула перша партія з 5 літаків Ан-32 ВПС Індії, на яких буде виконано капітальний ремонт і модернізація. За бажанням замовника, встановлюється сучасне обладнання, що дозволяє підвищити безпеку польотів (українського й зарубіжного виробництва). Зокрема, обладнання попередження зіткнення літаків у повітрі, раннього попередження зіткнення із землею, система супутникової навігації, літакові далекоміри, модернізовані радіовисотоміри, новий радіолокатор із двома багатофункціональними індикаторами, нове кисневе обладнання, покращені крісла екіпажу. Всього встановлюється близько 25 найменувань обладнання.

Після доопрацювання проводитимуться випробування з нововстановленим обладнанням, за підсумками яких літаки будуть пред`явлені індійському замовнику.