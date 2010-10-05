У суботу центр Києва перекриють

9 жовтня в Києві проведуть благодійну акцію «Пробіг заради життя – 2010», присвячену проблемі профілактики ВІЛ/СНІДу.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на відповідне розпорядження столичної влади, у зв’язку з проведенням заходу, 9 жовтня з 09.00 до 22.00 автомобільний рух буде перекрито по вул. Хрещатик від Майдану Незалежності до Бессарабської площі, а з 09.00 до 12.30 – від Європейської площі до площі Льва Толстого.

Відповідальність за організаційно-технічне і фінансове забезпечення проведення акції, а також вирішення питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням пробігу взяла на себе ініціатор заходу Всеукраїнська благодійна організація «Рівний – рівному».

Учасники пробігу стартуватимуть об 11.00. Усі, хто забажає взяти участь у благодійній акції, мають подолати дистанцію довжиною 3 км. У рамках акції відбудеться збір коштів на лікування, догляд та підтримку ВІЛ-інфікованих дітей.

Головному управлінню охорони здоров’я КМДА доручено забезпечити чергування необхідної кількості карет швидкої медичної допомоги під час проведення акції. Крім того, під час Пробігу, на Хрещатику працюватиме мобільна лабораторія для проведення експрес-тестування на антитіла до ВІЛ.

В КМДА нагадують, що благодійну акцію «Пробіг заради життя» було започатковано у 2001 році Представництвом Організації Об’єднаних Націй в Україні. Акція проводилася щорічно до 2005 року. У 2005 році Пробіг зібрав на Майдані понад 15 тис. осіб, 7 тис. з яких зареєструвалися і були активними учасниками спортивного змагання .