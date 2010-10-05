Януковича просять сприяти будівництву соборної мечеті

Міжконфесійна рада Криму «Світ- дар Божий» звертається до президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням сприяти будівництву соборної мечеті в Сімферополі.

«Просимо Вас підтримати ініціативу мусульман Криму, щоб кожен народ, який живе на нашій благословенній землі, міг реалізувати своє конституційне право на будівництво культових споруд і подальше проведення молитви в них», - йдеться у зверненні, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

У 2004 році члени міжконфесійної ради просили кримську владу дозволити будівництво соборної мечеті. Співголова ради «Світ - дар Божий» митрополит Сімферопольський і Кримський ЛАЗАР неодноразово говорив про те, що для зміцнення довіри між народами і недопущення міжнаціональної і міжконфесійної напруги необхідно вирішити питання про будівництво цієї культової споруди.

Автори заяви наголошують, що мусульмани - друга за чисельністю конфесія в Криму.

Міжконфесійна рада Криму діє в автономії 18 років та об`єднує 8 традиційних конфесій регіону.

Як повідомляв УНІАН, спочатку Духовне управління мусульман Криму (ДУМК) планувало збудувати головний храм кримських мусульман у міському парку «Салгирка», пізніше погодилося на альтернативну пропозицію звести мечеть по вулиці Ялтинській, 22 в районі об`їзної траси.

У 2004 році сімферопольська міськрада погодила з ДУМК місце розташування ділянки в 2,7 га і видала дозвіл на розробку техдокументації стосовно відведення землі в оренду. Проте пізніше відмовила в землевідведенні.

У 2008 році депутати рекомендували управлінню мусульман будувати мечеть на ділянці в 2,7 га по вулиці Луговій, 6 і надали статус лісопаркової зони земділянці по вулиці Ялтинській. Міськрада пояснювала відмову виділити ділянку на Ялтинській її розташуванням в охоронній зоні водосховища. Після чого кримські татари завезли на ділянку камінь-черепашник.

Господарський суд Криму в травні 2010 року визнав право мусульман на будівництво мечеті по вулиці Ялтинській, повідомляло ДУМК.