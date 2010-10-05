У Севастополі поряд з житловим будинком згоріли 4 автомобілі

У Севастополі в ніч з 3 на 4 жовтня згоріли чотири автомобілі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у місті Севастополі, пожежа сталася поряд з одним із житлових будинків. Всі машини були розташовані близько одна до одної. Автомобіль «Mercedes Sprinter 212D» і «ВАЗ-2102» згоріли повністю, у автомобіля «Dawoo Lanos» обгоріли багажник, заднє праве крило і двері. У машині «Fiat Croma» зажеврів салон, але співробітники МНС вчасно згасили пожежу, і машина сильно не пошкоджена. Причина пожежі встановлюється, справу передано до міліції.

У Головне управління МНС про пожежу повідомили мешканці будинку, поблизу якого сталася пожежа.