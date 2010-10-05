З "Газелі" викрали 30 тисяч доларів

У Херсонській області невідомі викрали з «Газелі» 30 тисяч доларів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області, 1 жовтня біля села Чорнобаївка Білозерського району (передмістя Херсона) зловмисники вибили скло в автомобілі “Газель”, який належить жителю Дніпропетровської області, та викрали з салону барсетку з документами та тридцятьма тисячами доларів.

Наразі зловмисників розшукує міліція.