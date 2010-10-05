З "Газелі" викрали 30 тисяч доларів
22:42, 05 жовтня 2010Суспільство
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Дніпропетровська машина їхала через Херсон
У Херсонській області невідомі викрали з «Газелі» 30 тисяч доларів.
Як повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі громадських зв’язків УМВСУ в Херсонській області, 1 жовтня біля села Чорнобаївка Білозерського району (передмістя Херсона) зловмисники вибили скло в автомобілі “Газель”, який належить жителю Дніпропетровської області, та викрали з салону барсетку з документами та тридцятьма тисячами доларів.
Наразі зловмисників розшукує міліція.
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