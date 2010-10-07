Відкрито новий римо-католицький храм Христа Царя Всесвіту

У Новограді-Волинському, що на Житомирщині, відкрито новий римо-католицький костел Христа Царя Всесвіту.

Як повідомили УНІАН у Новоград-Волинській міськраді, храм збудований за кошти спонсорів і парафіян.

В урочистостях з нагоди освячення новозбудованого костелу взяли участь священики з різних областей України, представники місцевої влади і громади.

У виступах промовці зазначали, що будівництво храму тривало вісім років: у 2002 році землю, на якій планували звести будівлю, освятив єпископ Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви Ян ПУРВІНСЬКИЙ.