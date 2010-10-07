Відкрито новий римо-католицький храм Христа Царя Всесвіту
02:11, 07 жовтня 2010Суспільство
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Повідомлення з Новограда-Волинського
У Новограді-Волинському, що на Житомирщині, відкрито новий римо-католицький костел Христа Царя Всесвіту.
Як повідомили УНІАН у Новоград-Волинській міськраді, храм збудований за кошти спонсорів і парафіян.
В урочистостях з нагоди освячення новозбудованого костелу взяли участь священики з різних областей України, представники місцевої влади і громади.
У виступах промовці зазначали, що будівництво храму тривало вісім років: у 2002 році землю, на якій планували звести будівлю, освятив єпископ Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви Ян ПУРВІНСЬКИЙ.
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