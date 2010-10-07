Янукович підписав закон щодо обігу векселів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу векселів".

Текст закону розміщений на офіційному сайті Президента.

Закон, ухвалений Верховною Радою 9 вересня цього року, передбачає, що видача векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов’язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому, під час проведення розрахунків з державним бюджетом забороняється використовувати векселі, крім випадків, встановлених законом. Під час проведення розрахунків з місцевим бюджетом забороняється використовувати векселі.

За видачу векселя без наявності грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем, що є більшою від суми зобов’язань трасата перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж, тягне за собою накладення штрафу на юридичну особу - векселедавця (за переказним векселем - трасанта) від чотирьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Органи державної податкової служби, органи державної контрольно-ревізійної служби, Національний банк України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку складають протоколи про порушення вимог цієї статті відповідно до вимог, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Розгляд справ про порушення вимог цієї статті здійснюється судами відповідно до вимог, установлених Кодексом України про адміністративні правопорушення. Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.