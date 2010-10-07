МОЗ постійно підраховує випадки захворювання на грип

Протягом поточного тижня можливе незначне підвищення сезонних показників захворюваності на гострі респіраторні інфекції, як в окремих регіонах, так і в цілому по Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України з посиланням на дані "Українського центру грипу та ГРІ" МОЗ України.

“На 39-му тижні 2010 року у 10 контрольних містах показники захворюваності на грип та ГРІ знаходяться нижче епідемічних порогів. Всього за минулий тиждень в 10 контрольних містах захворіло 47146 осіб, госпіталізовано 508 осіб (1,08% хворих), серед госпіталізованих 87,01% становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРІ становить 48,44 випадки на 10 тис. населення проти 49,22 випадків на минулому тижні”. – говориться в повідомленні.

Водночас зазначається, що в цілому, статистичний показник зареєстрованої захворюваності, порівняно з попереднім тижнем зменшився на 1,6%. За даними МОЗ, захворюваність дитячого населення, порівняно з минулим тижнем також зменшилась, захворіло 29458 осіб (62,5% з числа всіх хворих). Як і на 38 тижні, частіше хворіли діти віком 1-4 років - 38,52% та 5-9 років (25,05%).

На 39-му тижні не зареєстровано жодного летального випадку серед хворих у 10 контрольних містах.

За даними щотижневого електронного бюлетеня ВООЗ (EuroFlu), активність грипу по всьому Європейському регіоні перебуває на низькому рівні.

В загальному, епідемічна ситуація із захворюваністю на грип та ГРІ на 39-му тижні, стабільна, відповідає періоду міжсезонної захворюваності на ГРІ, що спостерігається протягом останніх років

Протягом поточного, 40-го тижня, можливе незначне підвищення сезонних показників захворюваності на гострі респіраторні інфекції, як в окремих регіонах, так і в цілому по Україні, зазначили в МОЗ України.