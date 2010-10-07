Нафтогаз переказав Газпрому гроші за вересень

НАК «Нафтогаз України» повністю розрахувалася з ВАТ «Газпром» за поставлений у вересні цього року російський газ.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що зокрема, «Нафтогаз» перерахував ВАТ «Газпром» близько 715 млн. дол. США за імпортований у вересні 2010 року природний газ. Ціна природного газу для компанії у третьому кварталі поточного року становить близько 248 дол. за тис. куб. м.

У компанії також нагадують, що відповідно до умов додаткової угоди до базового контракту, яка була укладена між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 21 квітня 2010 року, ціна природного газу визначається з урахуванням знижки у розмірі 100 дол. США за тис. куб. м.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язана щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, що наступає за поставкою. У разі першого ж неплатежу контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.