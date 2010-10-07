Держкомстат оприлюднив інфляцію у вересні

Інфляція в Україні у вересні 2010 року порівняно з серпнем п.р. становила 2,9%, з початку року (до грудня 2009 року) – 7,4%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з вереснем 2009 року показник інфляції становить 10,5%, а порівняно з січнем-вереснем 2009 року – 9,3%.

Ціни на харчові продукти і безалкогольні напої у вересні п.р. до вересня 2009 року зросли на 13,2% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року - зросли на 10,6%), зокрема на продукти харчування - на 13,3% (до січня-вересня 2009 р. - на 10,3%), хліб і хлібопродукти - на 15,4% (10,9%), зокрема на хліб - на 10,2% (9,8%), макаронні вироби - на 7,6% (6%), кондитерські вироби з борошна – 12,4% (12,7%), м`ясо і м`ясопродукти - на 3% (1,4%), рибу і рибопродукти - на 5,1% (5,5%), молоко, сир і яйця - на 26,2% (21,9%) (зокрема на молоко - на 32,7%, сир і сир - на 30,4%, на яйця – на 3,1%), на масло і жири – на 11,4% (9,2%), зокрема на масло вершкове - зросли на 38,2%, олію соняшникову – на 11,2%, на інші харчові тваринні жири – знизилися на 15,7%.

Ціни на фрукти у вересні п.р. до вересня 2009 року зросли на 14,7% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року зросли на 4%). На овочі ціни зросли на 32,2% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року – зросли на 11,8%), зокрема на картоплю – на 60,7% (10,5%). На цукор - зросли на 43% (71,8%), кондитерські вироби цукристі - на 19,8% (23,3%), безалкогольні напої – на 7,4% (10,%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби у вересні 2010 року до вересня 2009 року подорожчали на 21,8% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року - на 26,9%), ціни на одяг і взуття зросли на 3,1% (4,1%), зокрема на одяг - на 3,1%, взуття - на 3,5%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у вересні п.р. до вересня 2009 року подорожчали на 16,6% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року - на 7,9%), зокрема квартплата зросла на 14,4% (15,6%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 2% (2,3%), каналізацію - на 19% (20,7%), воду – 13% (15,3%), ціни на електроенергію у вересні не змінилися, на природний газ - зросли на 50,1% (11,1%), на гарячу воду і опалювання - зросли на 7,3% (5,4%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у вересні п.р. до вересня 2009 року зросли на 1,4% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року - на 3,9%), зокрема меблі, килими та інші види покриттів на підлогу подорожчали на 2,3% (3,3%), домашній текстиль - на 3,5% (6,2%), побутова техніка — знизилися на 1,2% (2%).

Вартість послуг охорони здоров`я у вересні 2010 року до вересня 2009 року зросла на 7,4% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року - на 8,6%), зокрема вартість медичних товарів і обладнання - на 5,4% (7,6%), амбулаторні послуги подорожчали на 9,2% (10,1%).

Ціни на транспорті у вересні п.р. до вересня 2009 року зросли на 3,1% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року - на 11,4%), зокрема на придбання транспортних засобів - зросли на 5,3% (5,5%), на пальне і масла – знизилися на 0,9% (23,1%), транспортні послуги – зросли на 6,3% (9,1%) (пасажирський залізничний транспорт - на 0,3% (7,3%), пасажирський автодорожній транспорт - на 7,2% (9,2%)).

Ціни у сфері зв`язку у вересні 2010 р. знизилися на 8,6% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року – знизилися на 5,6%), поштові послуги не змінилися (не змінилися), вартість телефонних і телефаксних послуг знизилася на 8,6% (знизилася на 5,4%).

Ціни у сфері відпочинку і культури у вересні п.р. зросли на 2,9% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року – на 4,5%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного обладнання знизилася у вересні п.р. на 3,5% (знизилася на 2,1%), вартість відпочинку і послуг культури зросла на 6,7% (зросла на 8,2%), газети, книги і канцелярські товари подорожчали на 7% (8,7%).

Ціни у сфері освіти у вересні 2010 року до вересня 2009 року зросли на 10,1% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року - на 14,2%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 18,6% (9,7%), середня освіта - на 9,3% (13,3%), вартість вищої освіти збільшилася на 8,8% (15,9%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у вересні п.р. до вересня 2009 року зросла на 7,1% (у січні-вересні п.р. до січня-вересня 2009 року - на 7,4%).

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в грудні 2009 р. до грудня 2008 року становила 12,3%. У січні–грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).