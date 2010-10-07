Скорик: абсолютна дурниця - переробляти бездарний Майдан

Радник Президента України, автор реконструкції Шевченківського національного заповідника в Каневі Лариса СКОРИК переконана у недоцільності займатися зараз реконструкцією Майдану Незалежності в Києві.

Про це вона сказала в ефірі ток-шоу «Київський форум» на Київській державній регіональній телерадіокомпанії.

«Абсолютна дурниця – зараз оцей безнадійний і бездарний Майдан знову переробляти, можливо, знову бездарно і безнадійно», - вважає Л.СКОРИК.

«Стоїть одоробло всяке на Майдані: «бетмен», ця усипальниця барочна з імперською колоною – все це несмак, все це абсолютно нікчемне, на мою думку, все це кіч», - сказала Л.СКОРИК.

Проте, за словами радника Президента, реконструювати площу поки зарано.

«Вже він простояв скільки років. Попаскудив людям смак. Ну то ще пару років простоїть, а зараз треба не цим займатися. Я говорила про це – марна робота займатися реконструкцією Майдану, коли головного не зроблено, не вирішені проблеми транспорту та пішоходів, особливо на Хрещатику», - наголосила вона.

Водночас депутат Київради, голова комісії з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ висловив переконання у готовності влади почати реконструкцію площі.

«СКОРИК, яка є також архітектором і дуже наближеною людиною до Президента, сказала, що вона готова взяти участь у конкурсі й навіть назвала, скільки це буде коштувати – його перебудувати», – зазначив він.

За інформацією О.БРИГИНЦЯ, “Лариса СКОРИК збирається витратити 1 мільярд гривень на реконструкцію майдану Незалежності”.

Втім, як зазначила автор і ведуча «Київського форуму» Рена НАЗАРОВА, ініціатор дискусії про реконструкцію головної площі країни – головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК так і не знайшов часу прийти на ефір та повідомити киянам про те, що ж чекає на Майдан Незалежності.