Скорик: абсолютна дурниця - переробляти бездарний Майдан
Целовальник на ефір не прийшов
|Лариса Скорик
Про це вона сказала в ефірі ток-шоу «Київський форум» на Київській державній регіональній телерадіокомпанії.
«Абсолютна дурниця – зараз оцей безнадійний і бездарний Майдан знову переробляти, можливо, знову бездарно і безнадійно», - вважає Л.СКОРИК.
«Стоїть одоробло всяке на Майдані: «бетмен», ця усипальниця барочна з імперською колоною – все це несмак, все це абсолютно нікчемне, на мою думку, все це кіч», - сказала Л.СКОРИК.
Проте, за словами радника Президента, реконструювати площу поки зарано.
«Вже він простояв скільки років. Попаскудив людям смак. Ну то ще пару років простоїть, а зараз треба не цим займатися. Я говорила про це – марна робота займатися реконструкцією Майдану, коли головного не зроблено, не вирішені проблеми транспорту та пішоходів, особливо на Хрещатику», - наголосила вона.
Водночас депутат Київради, голова комісії з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ висловив переконання у готовності влади почати реконструкцію площі.
«СКОРИК, яка є також архітектором і дуже наближеною людиною до Президента, сказала, що вона готова взяти участь у конкурсі й навіть назвала, скільки це буде коштувати – його перебудувати», – зазначив він.
За інформацією О.БРИГИНЦЯ, “Лариса СКОРИК збирається витратити 1 мільярд гривень на реконструкцію майдану Незалежності”.
Втім, як зазначила автор і ведуча «Київського форуму» Рена НАЗАРОВА, ініціатор дискусії про реконструкцію головної площі країни – головний архітектор Києва Сергій ЦЕЛОВАЛЬНИК так і не знайшов часу прийти на ефір та повідомити киянам про те, що ж чекає на Майдан Незалежності.