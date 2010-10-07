Київміськбуду вже зробили нову печатку
Стару шукає міліція
Новообраний голова правління АТ ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ заявляє, що нова печатка «Київміськбуду» вже виготовлена.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ГОЛИЦЯ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформацію про втрату печатки будівельної компанії, яка була розповсюджена вчора у газеті «Хрещатик».
«Нова печатка зроблена. Де знаходиться стара – в установленому порядку займаються правоохоронні органи», - наголосив він.
Крім того, М.ГОЛИЦЯ пояснив, що призначені на сьогодні збори акціонерів «Київміськбуду» відмінено в зв’язку з тим, що вони відбулися раніше, 5 жовтня.
«Збори відбулися 5 числа, на яких було обрано наглядову раду, голову правління та інших…», - наголосив М.ГОЛИЦЯ. Більше ніяких коментарів щодо цього питання він не надав.
Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня у в муніципальній газеті “Хрещатик” було розміщене оголошення новообраного голови правління АТ ХК “Київміськбуд” М.ГОЛИЦІ про втрату печатки компанії.
5 жовтня в один й той же час відбулися збори акціонерів “Київміськбуду” у двох різних приміщеннях, де були обрані нові керівники будівельного холдингу. Одні збори, ініційовані київською міською владою, пройшли в приміщенні КП “Київський метрополітен” (просп. Перемоги, 35). На них був присутній, зокрема, перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ. Інформувалось, що у цих зборах взяли участь 80% акціонерів. Учасники цього зібрання обрали новий склад Наглядової ради, Ревізійну комісію, нового реєстратора, а також голову правління - М.ГОЛИЦЮ (заступник голови Київської міської державної адміністрації, начальник Головного управління житлового забезпечення, депутат Київради у фракції Блоку Литвина).
Водночас, під адмінбудівлею метрополітену на просп. Перемоги, 35, члени правління “Київміськбуду”, яких разом з президентом компанії Василем МОЖАРОМ не пустили на засідання, що відбувалось всередині приміщення, організували свої збори акціонерів. На цих зборах було переобрано президентом компанії В.МОЖАРА, а також перезатверджено інших членів правління, відкликано та обрано в новому складі наглядову раду, ревізійну комісію. Відповідно до протоколу цього засідання, в ньому взяли участь 67,2% акціонерів компанії.