Київміськбуду вже зробили нову печатку

Новообраний голова правління АТ ХК «Київміськбуд» Михайло ГОЛИЦЯ заявляє, що нова печатка «Київміськбуду» вже виготовлена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ГОЛИЦЯ сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформацію про втрату печатки будівельної компанії, яка була розповсюджена вчора у газеті «Хрещатик».

«Нова печатка зроблена. Де знаходиться стара – в установленому порядку займаються правоохоронні органи», - наголосив він.

Крім того, М.ГОЛИЦЯ пояснив, що призначені на сьогодні збори акціонерів «Київміськбуду» відмінено в зв’язку з тим, що вони відбулися раніше, 5 жовтня.

«Збори відбулися 5 числа, на яких було обрано наглядову раду, голову правління та інших…», - наголосив М.ГОЛИЦЯ. Більше ніяких коментарів щодо цього питання він не надав.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня у в муніципальній газеті “Хрещатик” було розміщене оголошення новообраного голови правління АТ ХК “Київміськбуд” М.ГОЛИЦІ про втрату печатки компанії.

5 жовтня в один й той же час відбулися збори акціонерів “Київміськбуду” у двох різних приміщеннях, де були обрані нові керівники будівельного холдингу. Одні збори, ініційовані київською міською владою, пройшли в приміщенні КП “Київський метрополітен” (просп. Перемоги, 35). На них був присутній, зокрема, перший заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ. Інформувалось, що у цих зборах взяли участь 80% акціонерів. Учасники цього зібрання обрали новий склад Наглядової ради, Ревізійну комісію, нового реєстратора, а також голову правління - М.ГОЛИЦЮ (заступник голови Київської міської державної адміністрації, начальник Головного управління житлового забезпечення, депутат Київради у фракції Блоку Литвина).

Водночас, під адмінбудівлею метрополітену на просп. Перемоги, 35, члени правління “Київміськбуду”, яких разом з президентом компанії Василем МОЖАРОМ не пустили на засідання, що відбувалось всередині приміщення, організували свої збори акціонерів. На цих зборах було переобрано президентом компанії В.МОЖАРА, а також перезатверджено інших членів правління, відкликано та обрано в новому складі наглядову раду, ревізійну комісію. Відповідно до протоколу цього засідання, в ньому взяли участь 67,2% акціонерів компанії.