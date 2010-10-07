Євро на міжбанку росте

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9460/7,9540, на 12:00 звузився спред – 7,9460/7,9500. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9445/7,9480 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2676/0,2680, на 12:00 ціни знизилися до 0,2675/0,2678. На час закриття ціни досягли рівня 0,2671/0,2673. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 29,7578 (-0,1121).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3900/1,3995. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,0985/11,1125, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,0935/11,1050. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні зросли до 11,1160/11,1235.