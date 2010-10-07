В Одесі голову Комітету з боротьби з корупцією піймали на здирництві

35-річного керівника Всеукраїнської громадської організації «Комітет з боротьби з організованою злочинністю і корупцією» Олексія КОСАРЕВА затримано міліцією за підозрою у здирництві грошових коштів у власників інтернет-клубів та інших суб`єктів підприємницької діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, О.КОСАРЕВА затримано в одеському офісі громадської організації співробітники УБОЗ УМВС України в Миколаївській області.

За даними міліції, активісти «Комітету з боротьби з організованою злочинністю і корупцією» відвідували підприємницькі структури, вимагаючи у їх власників гроші за те, що не повідомлятимуть правоохоронні органи про порушення законодавства, виявлені під час відвідування і перевірок.

Як стверджують у міліції, окрім А.КОСАРЕВА, затримано також його заступника і активіста громадської організації під час передачі коштів в сумі 7,5 тис. грн. Всього ж правоохоронцями задокументовано 14 епізодів злочинної діяльності вказаної групи, встановлено суму збитків перевищує 100 тис. грн.

Під час санкціонованого обшуку в офісі і на квартирах затриманих вилучено два газові пістолети, пістолет «Макарова» травматичної дії і мисливську рушницю.

Щодо затриманих порушено 5 кримінальних справ за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ст. 189 КК України (здирництво).