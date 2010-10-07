Українці працюють "на аптеку"

Надаючи пріоритетності економічному розвиткові, українське суспільство ігнорує проблеми екології. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» заявила голова Партії зелених України Тетяна КОНДРАТЮК.

«Всі говорять про необхідність розвивати економіку країни. Це дійсно важливо (…),але якщо людині піднімуть зарплату на 500 гривень, вона все одно понесе їх в аптеку, тому що погане навколишнє середовище стає причиною появи алергії, зростає кількість онкозахворювань», - пояснила вона.

За словами Т.КОНДРАТЮК, Україна потребує багатьох законодавчих ініціатив у сфері екології і, насамперед, екологічної реформи податкової сфери, якою знехтували розробники нового Податкового кодексу.

«(…) Виробництво екологічно чистих продуктів має стати вигіднішим, ніж неякісних. Потрібні податкові стимули для впровадження енергоощадних технологій. На жаль, нинішній проект Податкового кодексу це питання обійшов», -- відзначила експерт.

Водночас Т.КОНДРАТЮК наголосила на важливості такого фактору, як громадський контроль за екологічними чиновниками. З цією метою «зелені» реалізують інтернет-проект «Екологічна карта країни», який дає реальну картину екологічних загроз кожного регіону України.

«Це дійсно дуже важливо. Адже багато людей водять хворих дітей по лікарях і не можуть отримати точний діагноз. У них просто немає інформації, що в п’яти кілометрах від будинку на відкритому просторі лежать фосфати, які, потрапляючи у воду або в повітря, могли вплинути на здоров’я дитини», - розповіла Т.КОНДРАТЮК.