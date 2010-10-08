МЗС та СБУ мають відповідати за обороноздатність держави

Віце-прем`єр-міністр України Володимир СІВКОВИЧ вважає, що Міністерство закордонних справ та Служба безпеки України мають залучатися до заходів щодо обороноздатності держави.

Як повідомляє прес-служба віце-прем`єра, таку думку він висловив на нараді, що відбувалася за участю представників Міжвідомчої комісії з питань проведення оборонного огляду.

Зокрема, В.СІВКОВИЧ наголосив на обов’язковому залученні українського дипломатичного відомства до підготовки стратегічних ініціатив щодо забезпечення обороноздатності держави.

Віце-прем’єр-міністр зазначив, що на відміну від попередніх років та з визначенням позаблокового статусу України, сьогодні зростає роль упереджувальних заходів безпекового характеру, зокрема дипломатичних.

Так, МЗС України та іншим центральним органам виконавчої влади доручено у місячний термін опрацювати комплекс дипломатичних заходів, які мають бути проведені у наступні 5 років для забезпечення позаблокового статусу України та сприятимуть підвищенню безпеки держави.

За оцінкою В.СІВКОВИЧА, саме такий комплекс дипломатичних заходів з одночасним подальшим розвитком Збройних сил України сприятиме зниженню ризиків можливого втягування України у конфлікти високої інтенсивності (регіональні війни).

За його словами, у держави має бути чітко визначено, хто, на якому етапі і що робить для забезпечення програми Президента України щодо підвищення обороноздатності країни, а народ України має чітко розуміти, хто і як ефективно виконує програми Президента у безпековому секторі.

В.СІВКОВИЧ наголосив, що СБУ також має відповідати за обороноздатність держави. За словами віце-прем’єр-міністра, незрозуміло, чому ніхто не був покараний за завдання шкоди обороноздатності держави, оскільки стратегічні запаси Збройних сил практично на нулі.

«Я ставлю запитання - чому дві третини літаків оборонного відомства технічно непридатні до виконання завдань, і тут хочу наголосити, що третина з них перебувають у резерві стратегічного запасу, кримінальних справ так і не видно, а жодного чиновника не покарано», - зазначив В.СІВКОВИЧ.

Віце-прем’єр-міністр наголосив, що за таку безгосподарність та некомпетентність чиновники мають відповісти перед законом та доручив СБУ провести відповідну перевірку.

Також віце-прем’єр-міністр доручив оборонному відомству перегляду норми утримання та класифікації запасів Збройних Сил України.