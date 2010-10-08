Тігіпко проведе у Вашингтоні кілька важливих зустрічей

7 жовтня офіційна делегація України на чолі з віце-прем’єр-міністром Сергієм ТІГІПКОМ відбула до Вашингтона для участі у щорічних зборах керуючих Міжнародного валютного фонду та світового Банку.

Як повідомляється на Урядовому порталі, під час офіційного візиту до США заплановано зустрічі С.ТІГІПКА з керівництвом МВФ, Світового банку та інших провідних світових фінансових організацій. Зокрема, віце-прем’єр-міністр України зустрінеться з керівництвом Європейського департаменту МВФ, директором-розпорядником Світового банку Нгозі Оконжо ІВЕАЛА, президентом ЄБРР Томасом МІРОВИМ, віце-прем`єр-міністром - міністром фінансів Голландії Йеном Кеес де ЯГЕРОМ, заступником держсекретаря США з економічних питань Робертом ХОРМАТОМ та іншими посадовими особами.

Також С.ТІГІПКО проведе у Вашингтоні низку важливих двосторонніх зустрічей, під час яких обговорюватимуться питання поглиблення подальшої співпраці між Україною та США.

Під час поїздки до Вашингтона С.ТІГІПКО планує обговорити перспективи співробітництва України з МВФ та Світовим банком. Також Віце-прем’єр-міністр України поінформує керівництво Фонду щодо проведення економічних реформ в Україні.

На думку С.ТІГІПКА, співпраця з МВФ дозволила Україні стабілізувати стан державних фінансів та закласти міцну базу для економічного зростання. «Ми впевнені, що головні макроекономічні орієнтири, закладені на цей рік, будуть виконані. Про це, зокрема, свідчить зростання ВВП за останні місяці. Лише подальше зростання економіки забезпечить підвищення життєвого рівня українців», - зазначив С.ТІГІПКО.