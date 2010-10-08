Врожай зерна становитиме 40 млн. тонн

Врожай зерна в Україні поточного сезону становитиме 40 млн. тонн, що на 12,6% нижче за показник 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані озвучила зерновий аналітик ІА «АПК-Інформ» Анастасія ІВАСЕНКО під час Українського зернового конгресу, що проходить у Києві.

За її словами, врожай пшениці становитиме цього року 17,6 млн. тонн, що на 15% нижче за аналогічний показник 2009 року, ячменю – 9,1 млн. тонн (на 23% нижче), кукурудзи – 11,3 млн. тонн (на 8% вище).

За словами А.ІВАСЕНКО, у цілому у 2010 році в Україні зібрано непоганий врожай, який перевищує середньостатистичні цифри за останні 10 років – 38 млн. тонн.