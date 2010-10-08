На Азовсталі отруїлося шестеро людей

У м. Маріуполь, на території ВАТ “Металургійний комбінат „Азовсталь”, учора під час проведення зовнішніх газозварювальних робіт в котельному цеху коксохімічного виробництва (цех знаходиться на капітальному ремонті, роботи проводить ЗАТ „Укренергочермет”) залишками доменного газу отруїлося шестеро осіб, яких з отруєнням різних ступенів важкості госпіталізовано до міської лікарні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.