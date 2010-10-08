Євро і долар на міжбанку йдуть вниз
10:57, 08 жовтня 2010Суспільство
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Учора Нацбанк на ринок не виходив
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 7,9450/7,9520 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали до 0,2652/0,2659, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,0680/11,0805.
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися до 1,3932/1,3934 (четвер – 1,3967/1,3969).
У четвер, 7 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.
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