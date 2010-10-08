У Києві пограбували недільну школу УПЦ КП

У ніч на 8 жовтня в Києві за адресою проспект Бажана, 1-І сталося пограбування недільної школи при парафії храму Святих апостолів Петра і Павла Української православної церкви Київського патріархату.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

“Зловмисники проникли у приміщення через розбите вікно, зчинили безлад, пошкодили стіни трапезної та класів, де проходять заняття з дітьми. На додачу побили вікна та полиці з книжками. Здобиччю зловмисників стали лише кілька теплих речей, залишених представниками церковної громади”, - йдеться у повідомленні.

На місце події прибула оперативно-слідча група, котра провела обстеження та зафіксувала факт вандалізму. Правоохоронці відпрацьовують версії пограбування та упередженого ставлення на релігійному підґрунті.

Голова Київської обласної організації ВО «Свобода» Святослав ХАНЕНКО у коментарі зазначив, що не виключено, що цей акт вандалізму є спробою тиску та залякування настоятеля парафії отця Григорія, якого Київська обласна організація ВО «Свобода» включила до списку в кандидатів до обласної ради.