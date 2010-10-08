Митниця обіцяє менше оглядати ввезені товари

З метою прискорення процесу митного оформлення товарів Державна митна служба України скоротить кількість митних оглядів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держмитслужби, переданому УНІАН.

Зокрема, голова Держмитслужби Ігор КАЛЕТНІК 8 жовтня ц.р. підписав лист №11/1-10.10/11664-ЕП, згідно з яким внутрішнім митницям доручено брати до уваги результати контролю, проведеного прикордонною митницею, і уникати взяття проб і зразків з метою проведення досліджень товару за однаковими параметрами. Це дозволить скоротити час проведення митного контролю і не допускати необгрунтованих затримок митного оформлення.

Це рішення реалізоване згідно з Міжнародною конвенцією про спрощення і гармонізацію митних процедур.