Агєєв обіцяє очистити Сімферополь від сміття за півроку

Найближчим часом в Сімферополі буде збудований сучасний сміттєпереробний комплекс, який дозволить протягом півроку очистити кримську столицю від сміття, заявив кандидат на посаду міського голови від Партії регіонів Віктор АГЄЄВ на зустрічі з працівниками житлово-комунальної сфери Сімферополя.

Як передає кореспондент УНІАН, В.АГЄЄВ сказав, що «є інвестор, який готовий власним коштом збудувати сміттєпереробний завод, поставити в місті урни і займатися збором сміття». При цьому він зазначив, що сучасні технології дають змогу переробляти до 80% зібраного сміття. Таким чином, можна буде вирішити проблему перевантаженості міського звалища і не допустити появи нових звалищ.

За інформацією В.АГЄЄВА, місто оплачуватиме тільки прибирання вулиць, решту інвестор зробить своїм коштом. «Інвесторові буде вигідно цим займатися, оскільки завод не просто перероблятиме сміття, а вироблятиме електроенергію. Згідно із законодавством, за кожен кіловат енергії, згенерованої в такий спосіб, держава додатково платитиме виробникові близько 4 гривень», - пояснив кандидат у мери від Партії регіонів.