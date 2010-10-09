Погода на неділю

Завтра майже по всій території України пройдуть дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 10 жовтня буде хмарно з проясненнями. На крайньому заході без істотних опадів, на решті території дощі, у східних та центральних областях, а вночі й у південній частині місцями сильні дощі. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, у південній, східній частині та більшості центральних областей місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, на узбережжі морів до 11° (на заході місцями 0-2° морозу); вдень 8-13°, на Закарпатті, в Криму та Приазов’ї 11-16°

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 3-8°, вдень 8-13° тепла.

У столиці також буде хмарно з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°.