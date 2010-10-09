На Прикарпатті відкрили нову школу

Сьогодні у селищі Перегінськ Рожнятівського району Івано-Франківської області урочисто відкрили нову школу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської облдержадміністрації.

На урочистості прибули керівники облдержадміністрації і району, громадськість селища. Священики освятили приміщення нової будівлі.

За інформацією прес-служби ОДА, будівництво Перегінської школи розпочали ще 2003 року. Кошторисна вартість будівництва становила 12 млн. 863,1 тис. грн. Роботи фінансувалися з державного, обласного та районного бюджетів.

Довідка УНІАН. До 1 вересня поточного року на Івано-Франківщині відкрили дві новозбудовані школи у Долинському районі: у селах Вишків і Мислівка.