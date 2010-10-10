Жінка намагалася продати за 100 тис. грн. свою дворічну доньку
11:57, 10 жовтня 2010Суспільство
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Повідомлення з Запоріжжя
У Запорізькій області затримано 28-річна безробітну жительку Бердянського району, яка шукала покупця, який би погодився купити у неї за 100 тисяч гривень дворічну доньку.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, жінку було затримано при передачі "покупцем" вказаної суми.
Дитину передано у дитяче відділення однієї з районних лікарень, а стосовно її матері порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 149 (торгівля людьми, пов’язана з незаконним вивезенням дітей за кордон, або з метою вилучення органів чи тканин для трансплантації) Кримінального кодексу України .
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