В Одесі бізнесмен убив двох компаньйонів і покінчив із собою

У Одесі охоронець приватної фірми після почутих кількох пострілів в одному з офісів будівлі виявив три трупи засновників підприємства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в обласному управлінні міліції.

Правоохоронці, які прибули на місце трагедії, встановили, що двері офісу у момент пострілів з мисливської рушниці були зачиненими. Загиблими виявилися двоє чоловіків 44 і 51 років і жінка 54 років.

За попередніми даними слідства, 44-річний власник зброї убив своїх компаньйонів, після чого застрелився, про що свідчать характерні вогнепальні поранення на тілах загиблих. В одній з кімнат міліція виявила гладкоствольну мисливську рушницю 12-го калібру, а також чотири стріляні гільзи до неї.

За однією з версій, трагедія сталася на грунті з`ясування відносин між загиблими у сфері фінансово-господарської діяльності підприємства.