Кожне десяте звернення до податкової - інформація про ухилення

На Тернопільщині 9,2% від загальної кількості звернень, які надійшли за 9 місяців цього року в обласну податкову від громадян, містили інформацію про ухилення від оподаткування.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Державної податкової адміністрації в області, загалом за січень-вересень 2010 року на розгляд до податкових органів області від громадян надійшло 120 письмових звернень, в тому числі 93 заяви та 27 скарг. У порівнянні з відповідним періодом минулого року кількість письмових звернень збільшилась на 21,7 %.

При цьому 11 звернень (9,2% від загальної кількості) містили інформацію про ухилення їхніми знайомими від сплати податків. Окрім цього, в деяких із 31 звернення щодо контрольно-перевірочної роботи громадяни не просто повідомляли податківців про ухилення від сплати податків, а просили провести перевірку та поінформувати їх про її результати.

Із загальної кількості звернень із повідомленнями про ухилення від оподаткування цьогоріч 3 визнано анонімними, решта надійшли від конкретних громадян, авторство яких підтвердилося.

За даними відділу масово-роз’яснювальної роботи обласної ДПА, за більшістю звернень громадян щодо ухилення від сплати податків ще тривають перевірки. У тих випадках, де перевірки завершено, порушення підтвердилися, щодо недобросовісних громадян було вжито штрафних санкцій. Скільки саме було виявлено порушників, які саме суми штрафів вони сплатили і за якого саме роду порушення у відділі масово-роз’яснювальної роботи повідомити не змогли.