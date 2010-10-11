Янукович: загрози, що стоять перед людством, вимагають розвивати СЕС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав працівників державної санітарно-епідеміологічної служби України із професійним святом.

У привітанні, яке розміщено на офіційному сайті, глава держави зазначає, що "санітарно-епідеміологічна служба є ефективною складовою галузі охорони здоров`я... Загрози, які постають перед людством, потребують удосконалення діяльності вашої служби, запровадження новітніх наукових досягнень, чіткої координації дій на національному і регіональному рівнях".

"Як Президент України я завжди готовий підтримати ваші ініціативи у цій сфері. Успішна робота кожного з вас є важливою передумовою благополуччя нашої держави. Упевнений, що ви й надалі будете з честю виконувати покладені на вас обов`язки", - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.