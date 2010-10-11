Де потрібна теплоцентраль, а де від неї варто відмовитись?

В Івано-Франківську затверджено схему теплопостачання міста. Про це повідомив журналістам директор комунального підприємства «Івано-Франківськтеплокомуненерго» Ігор ПРОКОПІВ. За його словами, відповідне рішення прийняла Івано-Франківська міськради 5 жовтня 2010 року.

«Це така електронна програма, яка вказує теплове навантаження будь-якої квартири, будь-якого будинку і чітко показує де є доцільність використовувати теплоцентраль, а де, можливо, від неї варто відмовитись», - наголосив І.ПРОКОПІВ.

Нині в Івано-Франківську є 71 житловий будинок, де понад 70% жителів відключені від централізованого опалення. «Це - прямі наші збитки», - уточнив він.

На його думку, призвело до розбалансування системи теплопостачання і те, що протягом останніх років 12 тис. абонентів підприємства отримали дозвіл міської влади на відключення від централізованого опалення.

І.ПРОКОПІВ переконаний, що нова схема теплопостачання дасть можливість зробити повну ревізію, щоб «було зрозуміло, де індивідуальне опалення, а де потрібна теплоцентраль».