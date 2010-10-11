Гриценко: інфляція "від Кабміну" нікого не обдурить

Голова парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що оприлюднені Кабінетом міністрів України та Держкомстатом показники інфляції за вересень на рівні 2,9% є абсолютно неправдивими.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, це – спроба приховати реальний стан економіки.

За словами політика, останніми днями він побував на Луганщині, Донеччині, Черкащині, в Івано-Франківській та Львівській областях. Причому відвідував не лише обласні центри, а й райони, міста, села.

«Всюди одним з перших постає питання стрімкого зростання цін, яке не можна приховати в межах зафіксованих урядом 3% інфляції», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, «люди не вірять рапортам уряду щодо практично стабільних цін, в той час коли вони стрімко зростають».

Найбільш відчутними, на його думку, для людей є зростання цін на молочні продукти: молоко, масло, сир. А також на м`ясо-ковбасні вироби, які в ряді регіонів подорожчали на 20%. Зросли ціни на крупи, зокрема, на гречку у 2 рази й більше, а також на хліб – на 10-15%, місцями – на 20%.

Крім того, додав А.ГРИЦЕНКО, у більшості регіонів зростають ціни на проїзд і послуги зв’язку. Особливо відчутним є зростання цін на ліки - на 30%, 50%, а то й на 100%.

Політик нагадав, що надходять перші платіжки з новими цінами на газ і гарячу воду, хоча уряд обіцяв не підвищувати ціни на газ й комунальні послуги під час підписання харківських угод.

«В цей час уряд намагається подати ситуацію кращою, ніж вона є. Це свідчить або про відрив уряду від реальної ситуації в країні, або про навмисне окозамилювання», - вважає А.ГРИЦЕНКО.

Серед основних причин зростання цін він назвав побори на митниці при розмитнені товарів імпортного виробництва, у тому числі ліків.

Друга причина, на думку політика, полягає у «неспроможності Кабінету міністрів реально стимулювати розвиток вітчизняного виробництва продовольчих товарів і товарів широкого вжитку».

Лідер «Громадянської позиції» пропонує прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ та міністрам економічного блоку уряду – Сергію ТІГІПКУ, Василю ЦУШКУ, Федору ЯРОШЕНКУ – «вийти зі своїх кабінетів, проїхатися регіонами країни, особисто зайти у магазини і на ринки та пересвідчитися в тому, якою насправді є реальна ситуація в країні».