Біля берегів Криму тоне судно з 13 моряками

Судно з 13 моряками на борту, серед яких, за попередніми даними, троє громадян України і семеро росіян, зазнало аварії біля побережжя Керченського півострова Криму внаслідок шторму в Чорному морі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму.

«Вантажне судно подало сигнал «SOS» уночі з неділі на понеділок під час сильного шторму», - йдеться в прес-релізі.

Каботажне судно, призначене для плавання біля берега без виходу у відкрите море, здійснювало комерційний рейс з вантажем металу.

Голова Радміну Криму Василь ДЖАРТИ розпорядився вжити необхідних заходів для порятунку екіпажу судна.

Міська лікарня Феодосії готова до прийому моряків і надання їм медичної допомоги.