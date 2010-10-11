15% будинків у Києві - ще без тепла

Станом на ранок 11 жовтня у Києві опалюються 9 тисяч 94 житлових будинки (понад 85%).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією Головного управління житлового господарства, зокрема, у Голосіївському районі обігрівається 921 будинок, у Дарницькому – 787 будинків, у Деснянському – 639 будинків, у Дніпровському – 855 будинків, в Оболонському районі – 726 будинків, у Печерському – 776 будинків, у Подільському – 792 будинки, у Святошинському – 816 будинків, у Солом’янському районі – 1 тис. 348 будинків, у Шевченківському – 1 тис. 434 будинки.

Всього до систем теплопостачання необхідно підключити 10 тис. 678 житлових будинків.

Дошкільні заклади, школи і медичні установи опалюються стовідсотково.