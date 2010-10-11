Євро в обмінниках дорожчає

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,95 грн./дол., продають – по 7,98 грн./дол. Курс купівлі/продажу долара в банках дещо підвищився порівняно з 10 жовтня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,94-7,97 грн./дол., продажу – в межах 7,97-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,8% відучора і сьогодні становить 11,02 грн./євро, продажу – на 0,3% – до 11,18 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,93-11,09 грн./євро, продажу – в межах 11,12-11,25 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках порівняно з 10 жовтня не змінився і сьогодні становить 0,2601 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,6% – до 0,2686 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2540-0,2650 грн./рубль, продажу – в межах 0,2660-0,2720 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,95 грн./дол., курс продажу – 7,98 грн./дол. Курс трохи підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків та пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,93-7,97 грн./дол., продажу в межах 7,97-7,99 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,8% відучора і сьогодні становить 11,02 грн./євро, продажу – на 0,2% – до 11,18 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,90-11,08 грн./євро, продажу – в межах 11,19-11,25 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці не змінився порівняно з 10 жовтня і сьогодні становить 0,2602 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,6% – до 0,2686 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2530-0,2650 грн./рубль, продажу – в межах 0,2670-0,2720 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,94/7,98 грн., євро – 10,85/11,20 грн., рубль – 0,2500/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,955/7,995 грн., євро – 10,94/11,35 грн., рубль – 0,2570/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,945/7,975 грн., євро – 10,95/11,25 грн., рубль – 0,2610/0,2690 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 11 жовтня, становить: гривні до долара США – 7,9099, до євро – 10,974195, до російського рубля – 0,26447.