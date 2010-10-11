Завтра в Україні - від 2° морозу до 17° тепла

Завтра вночі у східній частині України та у Криму очікуються невеликі дощі.

У західних областях вночі та вранці подекуди туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, на сході та у Криму місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 1-6° тепла, вдень 7-12°, на Закарпатті та півдні Одещини до 16°; у Криму вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

У Київській області у вівторок опади не очікуються, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла. У Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 10°.