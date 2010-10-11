Смерть студента у райвідділі: міліціонерів звинуватили в «недбалості»

Смерть студента Ігора Індила у травні цього року у Шевченківському райуправлінні міліції Києва є наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох співробітників правоохоронних органів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва міста, до такого висновку дійшли слідчі прокуратури, у провадженні яких перебувала справа.

Як зазначається у повідомленні прес-служби, сьгодні “закінчено розслідування з направленням до суду для розгляду по суті кримінальної справи щодо дільничного інспектора Шевченківського районного управління ГУ МВС України у м. Києві П. за ч. 2 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України та інспектора чергової частини цього ж райуправління за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України, які обвинувачуються у перевищенні влади і службовій недбалості відповідно, унаслідок чого 18 травня 2010 року у приміщенні райуправління міліції загинув студент Ігор Індило".

Як зауважили у прокуратурі, крім того, міністру внутрішніх справ України 9 жовтня внесено подання про усунення причин та умов, які сприяли вчиненню вказаного злочину, в якому, зокрема, поставлено питання про відповідальність керівників Шевченківського РУ ГУ МВС України у м. Києві.

При цьому у прес-службі пояснили, що тривалість розслідування у даній кримінальній справі обумовлена значним обсягом слідчих дій, які проведено у справі, зокрема судово-медичних експертиз щодо встановлення обставин смерті студента.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня телеканал «1+1» повідомив, що дільничний міліціонер забрав з одного з гуртожитків Києва студента І.Індила у відділення міліції Шевченківського району столиці, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

У міліції зазначили, що «після смерті судова медична експертиза не виявила слідів насильницької смерті, але при цьому констатувала черепно-мозкову травму і крововилив». У міліції спростували інформацію про те, що студент помер внаслідок дій правоохоронців.

28 травня прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило. Пізніше справу було передано для розслідування у прокуратуру м.Києва.