Міліція затримала кількох підозрюваних у замахові на Корбана

Співробітники міліції затримали декількох осіб у рамках розслідування кримінальної справи щодо замаху на голову спостережної ради компанії «Славутич-Капітал» Геннадія КОРБАНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві повідомив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

За його словами, на сьогодні «є дві міліцейські версії (щодо замаху – УНІАН).

Одна з них пов’язана із перерозподілом власності навколо «Озерки» (Центральний ринок у Дніпропетровську - УНІАН), друга - з аналогічними діями у нафтогазовій сфері».

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО відмовився назвати організаторів замаху на Г.КОРБАНА, пославшись на таємницю слідства. При цьому міністр зауважив, що версії, які розглядає слідство, - «це найбільш вірогідні робочі версії, і по обох з них відбуваються оперативні дії, у тому числі є затримані».