Путін лякав російських металургів імпортом

Росія може полегшити імпорт труб, якщо російські виробники «задиратимуть ціни».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив на нараді з питання розвитку газової галузі до 2030 року в Новому Уренгої.

«Металургійному комплексу ми серйозно допомагаємо, захищаємо внутрішній ринок. Але у відповідь розраховуємо, що вітчизняні виробники труб не зловживатимуть своїм домінуючим становищем на ринку і не задиратимуть ціни. Інакше, я вже говорив про це не раз, зокрема й на зустрічах з металургами, будемо змушені переглянути наші підходи, включаючи розміри мит, ввізних мит та імпортних квот», - сказав В.ПУТІН.

Він не виключив, що в такому разі влада знижуватиме мита, а ввізні квоти – збільшуватиме.

Прем`єр-міністр РФ зазначив, що на найближчі 20 років попит на труби з боку газової галузі складе 10-12 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня ц.р. Мінекономіки України і Мінекономрозвитку Росії підписали протокол про внесення змін до угоди між сторонами від 30 січня 2005 року, яка передбачає, що Росія збільшує квоту на експорт труб з України до 260 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Федеральна митна служба РФ з 1 квітня 2010 р. при митному оформленні української трубної продукції керується постановою уряду РФ №824 від 29 грудня 2005 року, що передбачає стягування антидемпінгових мит щодо імпорту українських труб.

9 квітня в ефірі телеканалу "Інтер" прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що найближчим часом Україні вдасться домовитися про безмитне постачання труб у Росію.

Він підкреслив важливість для України російського ринку, зазначивши, що в минулі роки Україна поставляла в Росію щороку майже 300 тис. тонн трубної продукції.

27 квітня прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявив, що Росія вирішить безмитне ввезення 260 тис. тонн українських труб за рік.